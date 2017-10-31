رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب يفتتح خزان السلام الجديد في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

افتتح اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء السيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، خزان السلام الجديد المغذي لمدينة السلام، بسعة 5 آلاف متر مكعب.

وقال اللواء العشري، عقب الافتتاح، اليوم الثلاثاء إن الخزان يستهدف توفير حصة إضافية من المياه لأهالي مدينة السلام، واستخدام المياه بالخزان وضخها بواسطة محطة الرفع خلال أوقات الذروة حين تنقطع المياه عن الخط الرئيس.

وأضاف رئيس الهيئة في تصريحات صحفية أن إنشاء وتجهيز الخزان الأرضي تكلف 13 مليون جنيه، ويغذي قطاعي السلام 1 و2.

وأشار إلى أن الخزان ملحق به، وحدتين رفع، تضخان 11 ألف متر مكعب، خلال إعادة توزيع المياه، وسوف تعمل الوحدتان معًا، عقب الانتهاء من محطة تنقية المياه غرب النفق، والتي تعمل بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميًا، وسوف تغدي مدينة السلام وقرى شباب الخريجين.

جدير بالذكر، أن سكان السلام، كانوا يعانون من ضعف مياه الشرب وانقطاعها خلال أوقات الذروة ومساء كل يوم، كون المدينة على آخر الخط غرب المحافظة.