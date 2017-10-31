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تنفيذ 53 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 53 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

02:46 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

تنفيذ 53 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين داخل وخارج البلاد.

وأسفرت جهود الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 52 ألفا و732 حكما قضائيا متنوعا شملت 322 حكم جنايات، و19 ألفا و171 حكم حبس جزئيا، و3 آلاف و158 حكم حبس مستأنفا، و24 ألفا و611 حكم غرامات و5 آلاف و470 حكم مخالفات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابات المختصة للتنفيذ، وجاري استمرار الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

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