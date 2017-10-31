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حاكم دبي يصدر قانون إدارة تركات "غير المسلمين" وتنفيذ وصاياهم

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مصراوي Masrawy

حاكم دبي يصدر قانون إدارة تركات "غير المسلمين" وتنفيذ وصاياهم

03:26 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

محمد بن راشد آل مكتوم

دبي - (أ ش أ):

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانونا بشأن إدارة تركات "غير المسلمين" وتنفيذ وصاياهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، أن القانون رقم / 15 / لسنة 2017 - الذي تطبق أحكامه على جميع الوصايا والتركات الخاصة بغير المسلمين في الإمارة بما فيها مركز دبي المالي العالمي - يهدف إلى تمكين غير المسلمين من إعداد وصاياهم ضمن تشريع واضح، يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لوصاياهم وتركاتهم وتبسيطها وجعلها قابلة للتنفيذ.

وأوضحت (وام) أن القانون يستهدف أيضا تشجيع (غير المسلمين) على تسجيل وصاياهم وإدارة تركاتهم في إمارة دبي، من خلال بيان المسائل القانونية المتعلقة بقضايا الميراث والتركات وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها والتشجيع على الاستثمار في دبي بثقة وشفافية.

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Asha

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