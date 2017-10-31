الأحد.. تسليم إخطارات التعيين للناجحين بمسابقة الـ 300 معلم بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري يوم الأحد الموافق الخامس من نوفمبر المقبل، تسليم إخطارات التعيين للناجحين بمسابقة 300 معلم.

وأكد الدكتور غازي البنوانى، مدير عام التربية والتعليم بالوادي الجديد لـ"مصراوي" أن إخطارات التعيين ستُسلم للناجحين بشكل شخصي، وذلك للعمل في المناطق المسكنين عليها بمراكز الفرافرة وباريس.

كانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت يوم 23 سبتمبر الماضي عن نتيجة مسابقة توظيف 300 معلم بمركزي الفرافرة وباريس، لمواجهة العجز في التخصصات الدراسية بالمركزين، كما جرى خلال الشهريين الماضيين استبعاد أكثر من 55 متقدمًا، وتحويلهم للنيابة العامة بسبب تزويرهم في شهادات الدبلومات التربوية.