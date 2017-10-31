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لليوم الثاني.. الرقابة الإدارية تكتشف نقص الأدوية في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

لليوم الثاني.. الرقابة الإدارية تكتشف نقص الأدوية في الدقهلية

03:08 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

لليوم الثاني.. الرقابة الإدارية تكتشف نقص الأدوية في الدقهلية

الرقابة الإدارية

الدقهلية - رامي القناوي:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، حملة على القرى الأكثر فقرًا، شملت حضور مسئولين من التربية والتعليم والتموين والصحة والزراعة، للمرور على المدراس ومحطات المياه والكهرباء والأسواق.

وزارت الحملة مدرسة الزمار للتعليم الأساسي بمركز المنصورة، وكشفت عن تهالك في معمل المدرسة، وعدم وجود أدوات أو خامات للتجارب المعملية، بالإضافة إلى الملعب في حالة سيئة.

وانتقلت الحملة إلى مركز طب الأسرة بقرية تلبانة، وتبين وجود نقص شديد في المضادات الحيوية، والبنسلين طويل المفعول، واشتكى المرضى من عدم توافر الأنسولين لمرضى السكر، وكذلك أدوية الشراب، بالإضافة إلى عدم وجود تنظيم الحمل.

وبفحص المكان اكتشفت الحملة، وجود صدأ على الأدوات الطبية التي يتم استخدامها مع المرضى، والتي من المفترض أن تكون معقمة، والإضاءة خافتة لأن لمبات الكهرباء محروقة، ووجود شروخ في المبنى.

وانتقلت الحلمة إلى مبنى الإصلاح الزراعي، واكشتفوا تهالك المبنى، وغياب أي مقومات للعمل.

وشنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس حملة على القرى الأكثر فقرًا تضمنت زيارة قرى السرو والإسكندرية الجديدة والمأمورية وعزبة عنبر بمركز الجمالية، واكتشفت عدم وجود خدمات من مرافق ومياة وصرف صحي، وتدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرى.

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