خاص.. الأزهر يوافق على قانون تجريم زواج القاصرات

كتب - محمود مصطفى:

علم مصراوي أن مجمع البحوث الإسلامية وافق في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء، على قانون تجريم زواج القاصرات الذي قدمته من وزارتا العدل والصحة.

وقالت مصادر بالأزهر الشريف، في تصريحاته خاصة لمصراوي، إن المجمع ناقش القانون في اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر المشيخة، وقرر الموافقة عليه بالإجماع، ومن المقرر إرساله لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن مجمع البحوث الإسلامية ناقش الأسماء التي سيتم ترشيحها من الأزهر لجوائز الدولة التقديرية.