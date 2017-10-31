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الجماهير تقتحم النادي الأهلي بالجزيرة (فيديو)

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الجماهير تقتحم النادي الأهلي بالجزيرة (فيديو) الجماهير تقتحم النادي الأهلي بالجزيرة (فيديو)

التحرير

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اقتحمت جماهير الأهلي، مقر القلعة الحمراء، في الجزيرة، للدخول إلى ملعب التتش، لحضور مران الفريق الذي سينطلق بعد قليل، لمؤازرة فريقهم قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وقال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي،في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن مدرجات استاد التتش امتلأت عن آخرها، استعدادًا لحضور مران الفريق قبل السفر مساء الأربعاء إلى المغرب.

أضاف اللواء شيرين أن أبواب استاد التتش تم غلقها اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا بعد امتلاء المدرجات بالجماهير، وتهيب إدارة النادي الأهلي بجماهير الأهلي الوفية مراعاة الأعداد المحددة لإستيعاب الجماهير حفاظًا على النظام وتأمين خروجها بالتعاون مع أجهزة الشرطة التي تؤمن النادي من الخارج.

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وفي نفس الإطار قامت شركة فالكون للأمن المسؤلة عن تأمين دخول الجماهير بترك بوابات النادي عقب اقتحام الجماهير لها.

هذا وينطلق مران فريق الكرة في الثالثة والنصف عصر اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي وسط مؤازرة كبيرة من جماهير النادي الوفية.

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التحرير

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