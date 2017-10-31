حسنى سليمان يعلن ترشحه لرئاسة نادى السكة الحديد

التحرير

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أكد المحاسب حسنى سليمان نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية والمرشح على مقعد رئاسة نادي السكة الحديد، أنه يسعى لاستكمال تنفيذ خطة التطوير بالنادي اجتماعيا ورياضيا وثقافيا وتحديث المنشآت لخدمة أكثر من 12 ألفا و737 عضوا عاملا وأكثر من 5 آلاف عضو منتسب، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة برئاسته حقق أعلى إيرادات في تاريخ النادي لافتا إلى أن رصيد البنك هذا العام 2017 يقترب من خمسة ملايين جنيه بعد أن كان النادي يعاني من عجز في الإيرادات في السنوات السابقة، حيث كان رصيد البنك عند تولى المجلس 170 ألف جنيه رصيدا جاريا بدون فائدة ومليونا و250 ألف جنيه وديعة بفائدة 5.75% بالبنك الأهلي.

وقال سليمان في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تم نقل الحساب إلى البنك العربي الإفريقي لتحقيق أعلى عائد في تاريخ النادي، حيث تم الحصول على أعلى عائد وهو 14.5% على الودائع (بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه) والحصول على عائد بالحساب الجارى وقدره (مليونا جنيه) 12%.

وحول خطة التطوير المقرر تنفيذها بعد إجراء الانتخابات، أشار سليمان إلى أن تسجيل أرض النادى سيكون على رأس أولوياته في الفترة المقبلة كذلك إقامة محلات على سور النادى واستغلال إعلانات اليونى بول بالتنسيق مع محافظة القاهرة لزيادة الموارد المالية مع إنشاء فندق صغير لتأجيره للفرق الرياضية ورواد النادى وإنشاء دار مناسبات ملحقة بجامع النادى وتسخين حمام السباحة وتطوير الملعب الرئيسى والملاعب الفرعية.

وأوضح أن مجلس الإدارة السابق تمكن من تطوير البنية الأساسية للنادي من حدائق وطرقات وحمامات وجزء من المبنى الاجتماعي ومطعم النادي بتكلفة حوالي 2 مليون جنيه كما تم تدعيم النادي بـ1500 كرسي من الكراسي ذات الجودة العالية و100 شمسية من النوع الممتاز و100 ترابية من البلاستيك المقوى وأكثر من 50 ترابيزة من الرخام.

أما فيما يتعلق بمتطلبات الفرق الرياضية فقد تم صرف كل مستحقات الفرق الرياضية وتوريد أطقم ملابس كاملة ونقل جميع الفرق إلى المباريات بأتوبيسات ذات مستوى عال. كما تم إعداد لوائح مميزة لقطاع الناشئين لكرة القدم وباقي الفرق لتكون نواة للفريق الأول لكرة القدم لتوفير العقود الباهظة التي يتقاضاها اللاعبون بالفريق الأول والاعتماد فى السنوات القادمة على أبناء النادى من الناشئين.

كما تم تطوير تراك الاستاد الرئيسى، وجار تطوير فى باقي منشآت الاستاد كذلك تطوير حمام السباحة وتطوير غرف خلع الملابس ودورات المياه على أحدث مستوى وتطوير ملعب هوكى الانزلاق على أعلى مستوى، وإنشاء غرف خلع الملابس.

كما تم إنشاء ملاعب ترتان خماسية، وتم إنشاء قاعة أفراح ثانية، ويسعى لإنشاء قاعات أخرى لزيادة موارد النادى وتطوير غرف أعلى المقصورة للإعاشة.