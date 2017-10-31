بسبب تقرير للرقابة الإدارية.. إحالة موظف للنيابة العامة في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، إيقاف مصطفى طه الفخراني، مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا، عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالته للنيابة العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وتنتهي مدة الوقف بانقضاء المدة أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.

جاء ذلك بناء على تقرير من هيئة الرقابة الإدارية، أفاد بارتكاب المذكور مخالفات جسيمة يتوجب على إثرها، إيقافه عن العمل وإحالته للنيابة لتتولى التحقيق في هذا الشأن.