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مقتل 3 وإصابة 10 في انفجار بالمنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

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مصراوي Masrawy

مقتل 3 وإصابة 10 في انفجار بالمنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

03:01 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

مقتل 3 وإصابة 10 في انفجار بالمنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

ارشيفية

كابول - (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم جراء انفجار وقع في المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية، حيث يتواجد عدد من السفارات والوزارات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة إسماعيل قاووسي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن الانفجار أسفر عن إصابة عشرة آخرين.

وأوضح بصير مجاهد المتحدث باسم شرطة كابول أن الأنباء تشير إلى أن الانفجار وقع في حي وزير أكبر خان في كابول، والذي توجد به الكثير من المنشآت الأجنبية والحكومية.

وذكر مجاهد أن فرقا من الشرطة هرعت إلى المنطقة وأن الموقع الدقيق للانفجار لم يتأكد بعد.

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مصراوي Masrawy

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