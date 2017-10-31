مقتل 3 وإصابة 10 في انفجار بالمنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية
مقتل 3 وإصابة 10 في انفجار بالمنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية
03:01 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
ارشيفية
كابول - (د ب أ):
لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم جراء انفجار وقع في المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية، حيث يتواجد عدد من السفارات والوزارات.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة إسماعيل قاووسي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن الانفجار أسفر عن إصابة عشرة آخرين.
وأوضح بصير مجاهد المتحدث باسم شرطة كابول أن الأنباء تشير إلى أن الانفجار وقع في حي وزير أكبر خان في كابول، والذي توجد به الكثير من المنشآت الأجنبية والحكومية.
وذكر مجاهد أن فرقا من الشرطة هرعت إلى المنطقة وأن الموقع الدقيق للانفجار لم يتأكد بعد.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الطاعون في مدغشقر إلى 74 حالة
-
إعلان حالة التأهب في جزيرة سيشل بسبب الطاعون
-
كتالونيا تعلن ارتفاع حصيلة مصابي الاستفتاء إلى 844 شخصًا
-
الداخلية الإسبانية: أكثر من 30 شرطيًا أصيبوا في استفتاء كتالونيا
إعلان
إعلان