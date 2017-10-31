علامات تدل على إدمانك للطعام

متى يكون تناول الطعام إدماناً؟

كتبت- ميرا ماهر:

يشير العلماء إلى أن تعلق الإنسان بالطعام بشكل مفرط له علاقة بقضاء الشخص وقتاً طويل في التخطيط لما سيتناوله، كما يسيطر الطعام على تفكير الشخص بشكل مبالغ. بحسب موقع "healthline" المعني بكل ما يخص الصحة.

1. الرغبة الشديدة في تناول الطعام على الرغم من الشعور بالشبع، إذ يمثل الطعام متعة للشخص أكثر من كونه "طعاماً".

2. تناول كمية أكبر بكثير مما كنت تنوي.

3. الاستمرار في تناول الطعام حتى تصل للشعور بالتخمة.

4. الشعور بالذنب مع كل وجبة.

5. عندما تقرر الامتناع عن تناول الوجبات السريعة في يوم ما، تجد قراران يدوران في رأسك، الأول القرار العقلاني بالامتناع عن تناول الوجبات السريعة، والثاني قرار الغش في تناول الطعام.

6. الفشل المتكرر في وضع قواعد لتناول الطعام.

7. يفضل الشخص تناول الطعام بمفرده، عندما لا يكون أحد في المنزل، أو في السيارة أو في وقت متأخر من الليل بعد أن ينام الجميع.

8. استمرار الشخص في تناول الطعام غير الصحي بالرغم من علمه بأن سبب المشاكل الجسدية التي يعاني منها هو الطعام، فهو لا يزال غير قادر على تغيير عاداته في تناول الطعام.

9. الانشغال الدائم بإعداد الوجبات.