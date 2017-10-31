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مشاجرة بالأيدي بين أولياء أمور وعاملين بمدرسة شبين القناطر الابتدائية

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مصراوي Masrawy

مشاجرة بالأيدي بين أولياء أمور وعاملين بمدرسة شبين القناطر الابتدائية

02:51 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

مشاجرة بالأيدي بين أولياء أمور وعاملين بمدرسة شبين القناطر الابتدائية

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدرسة شبين القناطر الابتدائية، مشادات وصلت للتشابك بالأيدي، اليوم الثلاثاء، بين عدد من أولياء الأمور وبعض العاملين، بعد طلب إدارة المدرسة، الأهالي بدفع تبرعات مالية.

وانتقل النقيب أحمد الصفتي، من قسم الشرطة بصحبة قوة أمنية، ومدير الإدارة التعليمية، وتم السيطرة على الموقف، وتحرير محضر إثبات حالة، وتم التصالح بين الطرفين، وتشكيل لجنة لكشف الملابسات واستبيان الحقيقة

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مصراوي Masrawy

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