مشاجرة بالأيدي بين أولياء أمور وعاملين بمدرسة شبين القناطر الابتدائية
مشاجرة بالأيدي بين أولياء أمور وعاملين بمدرسة شبين القناطر الابتدائية
02:51 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
ارشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
شهدت مدرسة شبين القناطر الابتدائية، مشادات وصلت للتشابك بالأيدي، اليوم الثلاثاء، بين عدد من أولياء الأمور وبعض العاملين، بعد طلب إدارة المدرسة، الأهالي بدفع تبرعات مالية.
وانتقل النقيب أحمد الصفتي، من قسم الشرطة بصحبة قوة أمنية، ومدير الإدارة التعليمية، وتم السيطرة على الموقف، وتحرير محضر إثبات حالة، وتم التصالح بين الطرفين، وتشكيل لجنة لكشف الملابسات واستبيان الحقيقة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
القبض على 16 من أهالي "سنجها" بالشرقية متهمين بإشعال النيران في 6
-
مقتل وإصابة اثنين في مشاجرة لخلاف على المرور بأسيوط
-
إصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة بسبب خلافات الجيرة بالإسكندرية
-
عقب مقتل ربة منزل وحرق 6 منازل.. استنفار أمني بقرية "سنجها" في الشرقية
إعلان
إعلان