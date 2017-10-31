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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

02:46 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، وغادر الأرصفة 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، اليوم الثلاثاء، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة في منطقة المخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت2581 طن قمح، و68 سيارة بحمولة 3280 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 158279 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60499 طنًا.

ووصل إلى الميناء، قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر، وشملت حركة الصادر من الميناء 3000 طن يوريا، و700 طن نترات أمونيوم.

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