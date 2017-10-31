الرقابة الإدارية تكشف أمصال "لدغات عقرب" منتهية الصلاحية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت جولة للرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، على بعض المدارس والمستشفيات بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، عن وجود 9 أمصال لدغ عقرب، بالإضافة لبعض الأمبولات الأخرى، منتهية الصلاحية بالوحدة الصحية لقرية أولاد سالم قبلي، قبل إعدامها في الحال داخل المستشفى.

وتبين من خلال جولة الرقابة الإدارية على الوحدة الصحية بقرية أولاد سالم قبلي غياب رائدتين ريفيتين وصيدلي عن العمل دون تقديم أسباب قانونية، وعدم اتباع أساليب التخزين الصحيحة بصيدلية الوحدة.

وتبين لفريق الرقابة الإدارية من خلال مرورهم على مدرسة أولاد سالم قبلي، والتي تعمل بنظام الفترتين، المرحلة الابتدائية صباحًا والمرحلة الإعدادية مساء، عدم تواجد المعلمين داخل الفصول وعدم انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، ووجود بالوعة صرف صحي مفتوحة أمام المدرسة.