بالصور - غسل شبكات مياه الشرب بقرى إسنا بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، إن فرق الصيانة بمركز إسنا جنوب المحافظة، قامت بأعمال غسيل جميع شبكات المياه بقرى توماس 3 والحلة والحليلة في إطار حرص الشركة لتحسين أداء المنظومة.

وأشار بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، إلى أن أعمال غسيل شبكات المياه تمت تحت إشراف ومتابعة يوسف عبدالفتاح مشرف كيمائي، وسيد محمود رئيس شبكة الحلة.

وقال مصطفي غانم، رئيس الشبكة، أنه تم أخذ عينات من المياه وتحليلها، وجرى إرسال العينة إلى معامل إسنا، للوصول إلى النتائج المطلوبة، لعملية الغسيل بالمنطقة.