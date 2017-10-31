القوات المسلحة: القضاء على عدد من الإرهابيين المشاركين في هجوم الواحات
القوات المسلحة: القضاء على عدد من الإرهابيين المشاركين في هجوم الواحات
02:55 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
كتب- مصطفى المنشاوي:
هاجمت القوات الجوية منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.
وتمشط القوات الجوية بالتعاون مع عناصر الشرطة المنطقة؛ للقضاء على العناصر الهاربة.
ياتي استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة للثأر لشهداء الواجب الوطنى ، وبناءاً على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية عن أماكن إختباء العناصر الارهابية التى قامت بإستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات ، وبناءاً على أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة
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