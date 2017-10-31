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رئيس إقليم كتالونيا المُقال من بروكسيل: لن أعود لإسبانيا دون ضمانات حقيقة

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مصراوي Masrawy

رئيس إقليم كتالونيا المُقال من بروكسيل: لن أعود لإسبانيا دون ضمانات حقيقة

02:39 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

رئيس إقليم كتالونيا المُقال من بروكسيل: لن أعود لإسبانيا دون ضمانات حقيقة

كارليس بوجديمون

كتب - أحمد جبريل:

قال كارليس بوجديمون، رئيس إقليم كتالونيا المُقال، إن تواجده وخمسة من أعضاء حكومته في العاصمة البلجيكية بروكسيل، ليس من أجل طلب اللجوء السياسي، وإنما بوصفهم مواطنون أوروبيون.

وكان بوجديمون قد سافر أمس الاثنين وخمسة من أعضاء حكومته غلى بروكسيل، قبل صدور قرار من المدعي العام الإسباني يتهمه فيه بالتمرد والتحريض على الانفصال واختلاس أموال، وهي تهم تتراوح أحكام السحن بها من 6 إلى 30 عاما.

وأبدى بوجديمون، موافقته على عقد انتخابات في كتالونيا في الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل، والتي دعا لها رئيس الإسبانية مانويل راخوي.

وتابع بوجديمون في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في بروكسيل: "الصراع في كتالونيا مشكلة أوروبية، لم أحضر أنا ورفاقي إلى بلجيكا للحصول على لجوء سياسي، لن أدفع مواطني كتالونيا إلى موجة من العنف.. هذا خياري".

وأضاف: نريد العمل كحكومة"، مؤكدا أنهم سيعودون إلى كتالونيا في أقرب وقت لكن لابد من وجود "ضمانات" غير متوفرة في الوقت الراهن، متابعا: "أفضل مكان للعمل السياسي هو التواجد في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل".

وقال رئيس الحكومة الكتالونية: تواجدي في بروكسيل للعمل بحرية وفي أمان، سأعود لكتالونيا مع وجود ضمانات".

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