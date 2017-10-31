نتنياهو عن قصف النفق: نسعى للسلام مع جيراننا ونهاجم من يسعى لمهاجمتنا

تل أبيب - (د ب أ):

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بمهاجمة كل من يسعى لمهاجمة إسرائيل، وذلك بعد يوم واحد من استهداف نفق على الحدود مع قطاع غزة ما أسفر عن مقتل سبعة على الأقل.

وقال نتنياهو، في بيان نُشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، :"سياستنا واضحة.. نسعى لتحقيق السلام مع كل جيراننا، ولكن لن نقبل بأي اعتداء جوي أو بحري أو بري أو تحت أرضي على سيادتنا وعلى شعبنا وعلى أرضنا .. نحن نهاجم من يسعى لمهاجمتنا".

وأضاف: "لأولئك الذين يفكرون بالقيام بذلك، أقترح ألا يختبروا عزيمة دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي".

وكان قتل سبعة فلسطينيين، هم خمسة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد واثنان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" داخل النفق المستهدف، وذلك خلال محاولتهم إنقاذ من علقوا داخله بعد القصف.