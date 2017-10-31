أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

جماهير الأهلي تقتحم البوابة الرئيسية لملعب الجزيرة.. ومصدر أمني: سمحنا لـ 50 ألف بالدخول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جماهير الأهلي تقتحم البوابة الرئيسية لملعب الجزيرة.. ومصدر أمني: سمحنا لـ 50 ألف بالدخول

02:46 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

جماهير الأهلي تقتحم البوابة الرئيسية لملعب الجزيرة.. ومصدر أمني: سمحنا لـ 50 ألف بالدخول

جماهير الأهلي داخل مدرجات التتش

كتب – فتحي سليمان:
سمحت قوات الأمن المتواجدة بمحيط ملعب مختار التتش بالجزيرة، لجماهير النادي الأهلي بالدخول من البوابات الخلفية والرئيسية، بعد اقتحام عدد من الجماهير للبوابة الرئيسية للنادي لحضور مران الفريق.

وقال مصدر أمني مسؤول عن عملية التأمين بمحيط النادي، لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن أعداد الجماهير كبيرة جداً تخطت 50 ألف مشجع، حضروا لحضور تدريبات الفريق عصر اليوم، استعداداً للقاء العودة لمواجهة الوداد المغربي السبت المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، في العاشرة مساء السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانتهى لقاء الذهاب ببرج العرب بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وأوضح المصدر أنه كان مسموحاً للجماهير الدخول من الباب الخلفي للنادي غير أن الأعداد الكبيرة وتدافع الجماهير دعا قوات الأمن إلى السماح لهم بالدخول من البوابة الرئيسية وعدم استيقافهم.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة طعن طاهر لإلغاء حكم "حق تصويت أعضاء الأهلي بالشيخ زايد" للموضوع

    أخبار

  • 5 نوفمبر.. الحكم في دعوى وقف تطبيق اللائحة الاسترشادية على الأهلي

    أخبار

  • مصرع لاعب النادي الأهلي السابق وصديقه في حادث بالشيخ زايد

    أخبار

  • الإدارية العليا تؤجل الطعن على قرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة

    أخبار

إعلان

3046534bf4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجيش اليمني يتمكن من تحرير 18 موقعا من قبضة مليشيات الحوثي

الجيش اليمني يتمكن من تحرير 18 موقعا من قبضة مليشيات الحوثي

السعودية والبحرين تدينان التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة الأفغانية كابول

السعودية والبحرين تدينان التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة الأفغانية كابول

هجوم نيويورك: قتلى ودهس لحافلة مدرسية وهتاف "الله أكبر"

هجوم نيويورك: قتلى ودهس لحافلة مدرسية وهتاف "الله أكبر"

كتلة المستقبل اللبنانية: تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة ضرورية

كتلة المستقبل اللبنانية: تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة ضرورية