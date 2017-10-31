جماهير الأهلي تقتحم البوابة الرئيسية لملعب الجزيرة.. ومصدر أمني: سمحنا لـ 50 ألف بالدخول

كتب – فتحي سليمان:

سمحت قوات الأمن المتواجدة بمحيط ملعب مختار التتش بالجزيرة، لجماهير النادي الأهلي بالدخول من البوابات الخلفية والرئيسية، بعد اقتحام عدد من الجماهير للبوابة الرئيسية للنادي لحضور مران الفريق.

وقال مصدر أمني مسؤول عن عملية التأمين بمحيط النادي، لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن أعداد الجماهير كبيرة جداً تخطت 50 ألف مشجع، حضروا لحضور تدريبات الفريق عصر اليوم، استعداداً للقاء العودة لمواجهة الوداد المغربي السبت المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، في العاشرة مساء السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانتهى لقاء الذهاب ببرج العرب بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وأوضح المصدر أنه كان مسموحاً للجماهير الدخول من الباب الخلفي للنادي غير أن الأعداد الكبيرة وتدافع الجماهير دعا قوات الأمن إلى السماح لهم بالدخول من البوابة الرئيسية وعدم استيقافهم.