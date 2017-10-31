27 نوفمبر.. الحكم على 3 صحفيين في سبّ عمرو يوسف

كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة جنح بولاق أبو العلا، الحكم على رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية ورئيس تحريرها ومحرر صحفي بتهمة سبّ وقذف الفنان عمرو يوسف، لجلسة 27 نوفمبر المقبل.

كان حسام الديب المحامي، بصفته وكيلا عن النجم عمرو يوسف، تقدم ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، يطالب فيه بالتحقيق مع رئيس مجلس إدارة جريدة قومية، ورئيس تحريرها ومحرر صحفي، لنشرهم خبر كاذب، يفيد بالقبض عل موكله وزوجته الفنانة كندة علوش.