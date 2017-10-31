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المهندس النصاب .. أوهم سكان مثلث ماسبيرو بصرف تعويضات واستولى على أموالهم

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مصراوي Masrawy

المهندس النصاب .. أوهم سكان مثلث ماسبيرو بصرف تعويضات واستولى على أموالهم

02:38 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

المهندس النصاب .. أوهم سكان مثلث ماسبيرو بصرف تعويضات واستولى على أموالهم

مثلث ماسبيرو

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، مهندس لاستيلائه على مبالغ مالية من صاحب مكتب اتصالات وربة منزل بدعوى صرف تعويضات لهما عن الشقق ملكهما بمثلث ماسبيرو.
تلقى قسم المرافق بلاغا من "محمود ع" 50 سنة، صاحب مكتب الصفا والمروة للاتصالات، و" فاطمة ع" 68 سنة، ربة منزل، بتضررهما من "سيد ح" 52 سنة، مهندس زراعي، لقيامه بالنصب عليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية بإجمالي 110 ألف جنية عقب إيهامهما بقدرته على صرف تعويضات لهما عن الشقق ملكهما بمثلث ماسبيرو بدعوى أن له علاقات بلجنة العشوائيات.
بإجراء التحريات تبين صحة ما جاء بأقوال المبلغان، بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته حافظة أوراق بداخلها"
24 صورة ضوئية لكشوف بأسماء المستحقين لتعويضات مالية، و6 صور ضوئية لاستمارات استبيان لأهالي مثلث ماسبيرو، و10 صور ضوئية لبطاقات رقم قومي لأشخاص مختلفين ".
وبمواجهته بما ورد بأقوال المبلغان وما أسفرت عنه التحريات أيدها واقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترف بتحصله على المضبوطات من "صبحي ع"، و"محمد م"(الموظفان بلجنة حصر العشوائيات بحي بولاق ـ جارى تحديدهما وضبطهما) بقصد استخدامها للنصب على المواطنين وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.
باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم واتهموه بالنصب عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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