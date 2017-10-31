صندوق النقد: مصر مثال للتحول الاقتصادي الإيجابي

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قال جهاد أزعور، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق لنقد الدولي، إن مصر تعد مثالا لبلد بدأ يتحول اقتصاده نحو الارتفاع، تزامنا مع تدفقات رؤوس الأموال، زيادة الصادرات، عودة السياحة، وتحسن التدفقات الخارجية من بين قطاعات أخرى.

وأضاف أزعور، في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية في دبي، نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد الكثير من الإصلاحات والتغيرات الاقتصادية، إلا أنه يجب زيادة وتيرتها، مبينا أن الإصلاحات أصبحت الآن مقبولة من قبل الجميع كخطوة إيجابية نحو تحقيق نمو إضافي.

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وتابع: "إذا لم نسجل معدلات نمو ما بين 6 و7%، سيكون من الصعب جدا توفير فرص عمل كافية لـ25 مليون شاب وشابة، سيدخلون سوق العمل في المنطقة خلال الأعوام الـ5 المقبلة"، موضحا أن صناع القرار في المنطقة يدركون أهمية إيجاد موارد جديدة لدفع عجلة النمو.

وأشار إلى أن انتعاش الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقا، مؤكدا أنه ما تزال هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات من أجل الاستفادة الكاملة.