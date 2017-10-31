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أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة والتجزئة "انفوجراف"

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أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة والتجزئة "انفوجراف" أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة والتجزئة "انفوجراف"

التحرير

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استقرت الخضار اليوم بسوق الجملة بل وانخفضت بعض الأصناف مقارنة بالأمس وعلى رأسها الطماطم التى انخفضت بنحو 1 جنيه مسجلة نحو 2.75 لـ 4.5 جنيه للكيلو وباقي الأسعار جاءت على النحو التالى:

خضار 1

فيما قامت التحرير باحتساب متوسط السعر اليوم بسوق الجملة وسوق التجزئة لتلاحظ التفاوت الكبير بين الأسواق فى تعاملات اليوم وتصدرت الأصناف الأساسية كالبامية والفلفل الألوان والفاصوليا المشهد كما هو مبين فى الصورة التالية:

فاكهة 1

تعد الخضراوات من أكثر المحاصيل التى تشهد ارتفاعًا فى حجم الفاقد، حيث تنتج حوالى 14 مليون طن خضراوات سنويا فى المتوسط خلال الفترة من 2011 - 2015، وتفقد منها حوالي 3 ملايين طن سنويا فى المتوسط أيضًا تعادل نسبة 22% من إجمالى الإنتاج المحلى خلال الفترة.

 

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التحرير

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