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ندوات تثقيفية للتعريف بدور وحدة مناهضة التحرش في أسيوط

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مصراوي Masrawy

ندوات تثقيفية للتعريف بدور وحدة مناهضة التحرش في أسيوط

02:39 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

ندوات تثقيفية للتعريف بدور وحدة مناهضة التحرش في أسيوط

جامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، عقد عدد من الندوات التثقيفية للتوعية بدور وحدة مناهضة التحرش بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وحضور الدكتور عصام زناتي نائب رئيس الجامعة السابق ومدير مركز حقوق الإنسان ومدير الوحدة، الذي قال إن الندوات تهدف إلى التعريف بدور الوحدة وآلية عملها وما توفره من خدمة والتي استهدفت شرائح بعينها تضمنت طلاب الجامعة من شتى الكليات، ومسؤولي العلاقات العامة والإعلام، ومسؤولي رعاية الشباب والأخصائيين الاجتماعيين.

وهو ما يأتي في إطار سياسة الجامعة بتوفير بيئة آمنة يحظى فيها الطلاب والطالبات وأعضاء المجتمع الجامعي بالتقرير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات وهو ما يتضمن اهتمام الجامعة بوضع سياسة واضحة لمكافحة التحرش داخل الجامعة، التي تقوم على محورين المحور الأول يركز على اتخاذ الإجراءات للوقاية والتوعية ضد التحرش في المجتمع الأكاديمي، والمحور الثاني يتضمن التدابير اللازمة للتعامل مع فعل التحرش في حالة حدوثه ومعالجة الآثار المترتبة عليه بطريقتين.

وأشارت كرستين فكري المنسق الإداري لمركز حقوق الإنسان، إلى أن الندوات امتدت طوال شهر أكتوبر، من خلال عقد لقاء أسبوعي مع كل فئة مستهدفة على حدى وتوثيق العلاقة بين القائمين بالعمل في الوحدة وبين كافة الأخصائيين المعنيين بكليات الجامعة.

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