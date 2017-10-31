عرض المسرحية التونسية "بائعتا الورد" بمهرجان طيبة الدولي للفنون بأسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تشارك فرقة "شمس فبودية" التونسية، بالدورة الرابعة، لمهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، والتي تقام بمدينة أسوان التاريخية، بصعيد مصر، في الفترة من الخامس وحتى العاشر من شهر نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة ثلاثة عشر دولة عربية وإفريقية وأوروبية.

وتقدم الفرقة العرض المسرحي "بائعتا الورد" للمؤلف والمخرج التونسي رضوان الأشطر، وتمثيل دلندة ميساوي وخلود الناعس، وموسيقى عادل الصفاقسي، وديكور وملابس وإعداد تقني ثامر خديم الله، ومعز بن عبدالله، وآمال كيتار، ومقداد البعتي، ريّان رمضان.

ويدور العرض، بحسب الدكتورة هنا مكرم رئيسة مهرجان طيبة للفنون التلقائية ومسرح الطفل بأسوان، حول لقاء بين الفتاتين "فرح ومرح " بائعتا اللعب في مكان ما، يوم العيد، تجر كل منهما عربة صغيرة مليئة بالألعاب "مزامير.. بالونات.. دمى" يتملكهن الإحساس بالفرح والشوق لملاقاة الأطفال وتقديم الفقرات التي تعوّدوا عليها واللهو وبيع اللعب.. لكن الوقت يمر يغيب الأطفال وتتواتر الأحداث فتتطرق البائعتان إلى العديد من الإشكاليات التي تهم الطفولة في مجتمعنا الحاضر على غرار علاقة الطفل بالألعاب الحديثة ( التابلات و الهواتف الذكيّة".

يذكر أن مهرجان طيبة في دورته الرابعة، يقام برعاية وزير السياحة، يحيى راشد، ومحافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، وتحمل دورة هذا العام اسم المسرحي الكويتي الدكتور حسين المسلم.