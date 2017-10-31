ضبط أمين شرطة لاتهامه بسرقة 5 كيلو ذهب بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

كشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، لغز سرقة أكثر من 5 كيلو جرام ذهب، من محل مجوهرات بكفر الدوار، عن طريق إحداث حفرة في سقف المحل من الشقة أعلاه، على طريقة فيلم "لصوص لكن ظرفاء".

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الواقعة هو أمين شرطة "ع.ع. ا" 37 عامًا، يعمل بإدارة مرور مرغم بالإسكندرية ومقيم أبو حمص، وله محل إقامة آخر بكفر الدوار.

جرى استهداف المتهم بمحل إقامته والقبض عليه، وتحرر المحضر اللازم.

تعود الواقعة إلى بلاغ من "محمد هيبة" صاحب محل مجوهرات بشارع بور سعيد بكفر الدوار، باكتشافه فجوة في سقف المحل وسرقة ما به من ذهب ومجوهرات.

انتقل فريق من وحدة مباحث كفر الدوار، إلى محل الواقعة، وبالمعاينة تبين حفر سقف محل مصوغات ومجوهرات "هيبة" عن طريق شقة بالطابق الأول علوي، مؤجرة مخازن لشركة مصر للتامين، في عمارة وسرقة المجوهرات الموجودة بالمحل.