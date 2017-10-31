بالصور – هبوط أرضي يهدد مجمع استهلاكي بالانهيار في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

قررت إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إغلاق فرع منفذ الشركة الكائن بمنطقة محرم بك، وسط المحافظة، اليوم الثلاثاء، عقب حدوث تصدعات في مبنى المجمع بصورة جعلته عرضة للانهيار.

صرح بذلك مصدر مسؤول بإدارة الشركة، وقال إن هبوطًا أرضيًا وقع بجوار مبنى فرع المجمعات الاستهلاكية بمحرم بك، ما تسبب في حدوث تصدعات ظاهرة به، وأصبح آيلاً للسقوط، ما استدعى إغلاق لمجمع بالكامل عقب إجلاء العاملين به ونقل البضائع إلى مخازن الشركة.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الشركة أقامت سرادق حول المبنى ولافتات تحذيرية واضحة لتنبيه المارة من أهالي المنطقة بخطورة الاقتراب لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن الشركة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في ترميم المبنى ورفع كفاءته تمهيدًا لإعادة افتتاحه مرة أخرى لخدمة الجمهور.