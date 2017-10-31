وفاة طفل في ظروف غامضة والتحفظ على والدته بدمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

لقي طفل مصرعه في ظروف غامضة، خلال تواجده بمنزله في عزبة العمال بقرية السنانية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى التخصصي في الأعصر، لانتظار الانتهاء من تقرير الطب الشرعي واستصدار تصريح بالدفن.

وتوفى الطفل "محمد السيد عبدالباقي"، البالغ من العمر 8 أعوام، واكتشفت الواقعة عقب سماع صرخات والدته واقتحام الجيران الشقة لاكتشاف وفاته، بحسب شهود عيان.

وكشفت مصادر طبية عن احتمال تعرض الطفل للضرب من قبل والدته التي جرى التحفظ عليها، في الوقت الذي أكدت فيه التحريات الأولية التي أجراها ضباط البحث الجنائي أنها تعاني من ظروف نفسية سيئة.