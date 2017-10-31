رفضت زواجه فطعنها.. اعترافات قاتل ابنة عمه: "جميلة وأنا أولى بيها"

الفيوم – حسين فتحي:

كشفت أجهزة الأمن بالفيوم، اليوم الثلاثاء، غموض واقعة العثور على طالبة ثانوي مقتولة داخل منزلها، وتبيّن أن مرتكب الحادث ابن عم الطالبة، لرفض الأخيرة الارتباط به.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد زيدان مأمور مركز الشواشنة بمقتل "فاطمة. م.م" 17 سنة، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشواشنة، مقيمة بقرية الرواشدية، بعدة طعنات داخل منزلها، أثناء ذهاب أفراد أسرتها للعلاج بالقاهرة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية بمركز شرطة الشواشنة، والتي أشرف عليها اللواء حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد هيثم عطا رئيس المباحث الجنائية، أن ابن عم الفتاة هو مرتكب الواقعة.

واعترف "شريف. أ. م" 17 سنة "سائق توك توك" وهو ابن عم القتيلة، أمام نيابة أبشواي، أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة رفضها الارتباط به عاطفيًا، وهو ما أصابه بحالة من الجنون، خاصة وأنها فتاة جميلة، وأنه أولى بها من غيره.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أن المجني عليها كانت تتجاهله تمامًا وترفض مجرد السلام عليه.

وقال المتهم، إنه وجه لها عدة طعنات ثم هرب إلى سطح المنزل، وقفز إلى منزله عبر المنازل المجاورة، واستبدل ملابسه التي تلطخت بالدماء، معتقدًا أنه سيفلت بجريمته.

وأشار إلى أنه يستحق الإعدام، بعد قتله فتاة بريئة متفوقة في دراستها.

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.