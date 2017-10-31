وزير الاتصالات يفتتح قرية "دندرة" في قنا بعد إعمارها

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افتتح كلًا من الدكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، اليوم الثلاثاء، أعمال إعادة الإعمار، التي تمت بقرية دندرة بمركز قنا، ضمن مبادرة "حديد المصريين" لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا بمصر، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجمعية "الأورمان".

وشملت الأعمال، التي تمت بقرية دندرة إعادة إعمار 50 منزلاً شاملة أعمال المحارة والدهانات والخشب والسيراميك وتوصيلات الكهرباء والمياه بالإضافة إلى الأثاث المنزلي والمفروشات وجميع الأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى توزيع 50 رأس ماشية مع تأمين غدائي شهري تصرفها جمعية الأورمان بمقدار 400 جنيه وتجهيز 10 فتيات يتيمات من مستلزمات الزواج و24 مشروعًا تنمويًا وتوزيع أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه.

ووجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي رسالة إلى جميع رجال الأعمال في مصر بأنهم لديهم القدرة على المساهمة في التنمية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة.

وقال الوزير: "اليوم نرى المشاركة الحقيقية بين رجال الأعمال والمؤسسات والدولة في كيفية تحقيق استراتيجية التطوير لمختلف القرى"، مشيرًا إلى أنه إذا استمرت هذه الاستراتيجية فلن يكون هناك أي منزل بدون خدمات حياتية كريمة للمواطن.

وتابع: "أن مبادرة تطوير أكثر من 50 منزلًا في محافظة قنا مهمة للغاية، وهي نتاج لما طلبه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعمار القرى التي يعاني مواطنيها من مستوى معيشي متردي، موجهًا رسالة لكل رجال الأعمال بضرورة الاستمرار في هذا العمل".

وأطلق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا في مصر، يونيو 2014 وانتهت من تنفيذ 13 قرية بمحافظات مصر في بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وشمال سيناء، والبحيرة، وتعتبر قرية دندرة هي القرية الثانية بمحافظة قنا بعد قرية الشيخ علي بنجع حمادي، التي تم إعمارها في بداية العام الماضي، وتستهدف إعادة إعمار 40 قرية بإجمالي رأس مال 170 مليون جنيه.