أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 3100 قطعة حلوى فاسدة قبل ترويجها بمنطقة الأزبكية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 3100 قطعة حلوى فاسدة قبل ترويجها بمنطقة الأزبكية

02:34 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

ضبط 3100 قطعة حلوى فاسدة قبل ترويجها بمنطقة الأزبكية

كتب – سامح غيث:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط 3100 قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع غير مرخص قبل ترويجها بمنطقة الأزبكية.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة شرطة والتجارة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام " سيد ك. م "54سنة"، بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الحلوى، كائن بشارع البحر بدائرة قسم شرطة الأزبكية، مستخدما خامات مجهولة المصدر في عملية التصنيع.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 3 آلاف و100 قطعة حلوى "سمسمية، فولية، حمصية، ملبن، و600 كيلو جرام عسل جلوكوز، وسوداني، وسمسم"، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصنيع والتغليف، وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشي الأغذية، أكدوا أن جميعها مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. الحكم على 17 متهمًا بممارسة الفجور فى الأزبكية

    أخبار

  • الشرطة توقع بتاجر الاستروكس في بدر

    أخبار

  • بالصور.. ضبط ألفي قطعة أثرية قبل تهريبها للخارج

    أخبار

  • ضبط صاحب محل وسائق وبحوزتهم 160 جوال ملابس العسكرية في الأزبكية

    أخبار

إعلان

7009537e66.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التموين: إعفاء 11 فئة من غرامات السلع التموينية والخبز لمدة 3 شهور

التموين: إعفاء 11 فئة من غرامات السلع التموينية والخبز لمدة 3 شهور

شعبة البقالة بالإسكندرية: 7 مطالب لتحسين منظومة التموين في المحافظة

شعبة البقالة بالإسكندرية: 7 مطالب لتحسين منظومة التموين في المحافظة

"بقالة الإسكندرية": 7 مطالب لتحسين منظومة التموين

"بقالة الإسكندرية": 7 مطالب لتحسين منظومة التموين

تضارب بين «التموين» و«الصناعات الغذائية» حول مصير أسعار السكر

تضارب بين «التموين» و«الصناعات الغذائية» حول مصير أسعار السكر