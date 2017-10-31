ضبط 3100 قطعة حلوى فاسدة قبل ترويجها بمنطقة الأزبكية

كتب – سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط 3100 قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع غير مرخص قبل ترويجها بمنطقة الأزبكية.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام " سيد ك. م "54سنة"، بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الحلوى، كائن بشارع البحر بدائرة قسم شرطة الأزبكية، مستخدما خامات مجهولة المصدر في عملية التصنيع.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 3 آلاف و100 قطعة حلوى "سمسمية، فولية، حمصية، ملبن، و600 كيلو جرام عسل جلوكوز، وسوداني، وسمسم"، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصنيع والتغليف، وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشي الأغذية، أكدوا أن جميعها مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.