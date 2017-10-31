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خبير: أسعار الشقق زادت 60% بعد "التعويم".. والمصريون بالخارج الرابح الأكبر

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مصراوي Masrawy

خبير: الشقق زادت 60% بعد "التعويم".. والمصريون بالخارج الرابح الأكبر

02:28 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد البستاني، عضو غرفة التطوير العقاري، إنه بعد مرور عام على تعويم الجنيه يمكن تقييم تأثير القرار على القطاع العقاري، لافتًا إلى أن أحد التأثيرات السلبية للقرار هو ارتفاع أسعار العقارت بنسبة 60% في بعض المناطق.

وأضاف "البستاني" لمصراوي، أن منطقة القاهرة الجديدة من أكثر المناطق التي شهدت ارتفاعًا في أسعار الوحدات السكنية بنسبة 60%، فسعر المتر تجاوز الـ 7 آلاف جنيه، نظرًا للإقبال الشديد على المدينة، متوقعًا زيادة الأسعار مرة أخرى بعد تدشين العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار عضو غرفة التطوير العقاري، إلى أن نسبة زيادة أسعار العقارات في منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد تتراوح بين 35% و40%.

وأكد "البستاني"، أن حركة المبيعات كانت تسير ببطء داخل القطاع العقاري بعد قرار التعويم وحتى الآن، لافتًا إلى أن طرح الشهادات البنكية بفوائد تقارب %20 كان له الأثر الكبير على تراجع القطاع العقاري بشكلٍ مباشر.

وأوضح الخبير العقاري، أن المصريين في الخارج هم أكثر المستفدين من قرار تحرير سعر الصرف؛ نظرًا لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، كما استفاد أيضًا الشركات التي باعت مشروعاتها بعد القرار مباشرة، وتم تنفيذ المشروع قبل التعويم وزيادة أسعار مواد البناء.

 

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مصراوي Masrawy

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