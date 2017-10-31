البيئة تشارك في فعاليات الأسبوع البيئي الثاني ويوم البيئة العربي بجامعة المنيا

كتبت- مادي غيث:

شاركت وزارة البيئة ممثلةً في الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية ووحدة الشباب، في فعاليات الأسبوع البيئي الثاني، ويوم البيئة العربي، الذي نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بجامعة المنيا، وذلك بمشاركة 400 شاب وفتاة من الجامعة، بحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبدالله عبدالغني، وكيل كلية الزراعة.

وأكد الدكتور وائل رضا، رئيس وحدة الشباب، وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء، أن الفعاليات تضمنت تنفيذ ندوة بعنوان"دور الشباب في حماية البيئة"، بحضور وكلاء الكليات لشئون البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، تناولت ضرورة اتباع الأفراد للسلوكيات الإيجابية نحو التعامل مع البيئة، وذلك للحفاظ عليها كما تناولت الندوة توضيح أنواع الملوثات البيئية كالهواء والغذاء والملوثات السمعية.

كما تم التأكيد خلال الندوة، أن أخطر الملوثات هو التلوث الأخلاقي الذي يتحكم في سلوكيات الأفراد، من خلال تعاملهم مع البيئة، وكذلك أهمية ترشيد الاستهلاك في الطعام والشراب والاهتمام بإعادة تدوير المخلفات.

وتضمنت الندوة عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية توضح كيف يتم الاعتداء على البيئة من قبل بعض أفراد المجتمع الذين هم مسئولين عن حمايتها وذلك بهدف توعيتهم وحثهم على الحفاظ عليها والتأكيد على دور الشباب الإيجابي في المجتمع مع ضرورة الاهتمام بإقامة مصانع لإعادة تدوير المخلفات للحفاظ على البيئة إضافةً إلى تنفيذ مسابقات بيئية بين الشباب وتوزيع 75 جائزة عينية ومطبوعات بيئية.