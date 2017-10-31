وزير الزراعة يبحث المشروع الاستثماري للزيتون مع سفير قبرص (صور)

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين مصر وقبرص في كافة المجالات، لاسيما الأنشطة المرتبطة بالمجال الزراعي.

جاء ذلك خلال لقائه مع "خاريس موريتسيس"، سفير دولة قبرص بالقاهرة بديوان وزارة الزراعة؛ لبحث سبل التعاون الزراعي بين البلدين.

وبحث اللقاء - أيضًا - آخر التطورات الخاصة بالمزرعة النموذجية المشتركة للزيتون بين مصر وقبرص واليونان، وتم الاتفاق على إرسال قبرص 1500 شتلة، من صنفي "بيكول" و"مانزانيلوا" خلال الشهر المقبل، فضلًا عن إرفاق كافة الشهادات الحجرية الخاصة بهذه الشحنة.

واتفق الجانبان، على إيفاد خبير قبرصي لزيارة المواقع المقترحة برفقة الخبراء المصريين، لإنشاء المشروع الاستثماري للزيتون، خلال الشهر المقبل.