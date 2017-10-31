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"إسماعيل" يناقش مع وزير النقل خطة تأمين الموانئ والمنافذ البرية

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مصراوي Masrawy

"إسماعيل" يناقش مع وزير النقل خطة تأمين الموانئ والمنافذ البرية

02:04 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

كتب- محمد غايات:
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للجنة تأمين الموانئ والمنافذ البرية، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ورئيس مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع، بحث الموقف العام من خطة الدولة لتأمين الموانئ والمنافذ البرية، حيث تم مناقشة ما تم تنفيذه حتى الآن من الخطة، والإجراءات الخاصة لتوفير باقي الاحتياجات المطلوبة.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى، واستكمال خطوات تنفيذ باقي الخطة، وإزالة أية عقبات أمام توفير الاعتمادات المالية اللازمة، مؤكدًا أهمية ضمان أن تكون كل التجهيزات المستخدمة على أعلى مستوى، بما يحقق أهداف الخطة بدقة، من حيث التأمين وزيادة سرعة التداول وتحسين الخدمات.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة الملاحظات التي تم إثارتها خلال الاجتماع، والمضي في خطوات التنفيذ وفقًا للخطة الموضوعة.

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