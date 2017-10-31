الجيش الوطني اليمني يسيطر على مواقع جديدة شرق صنعاء

صنعاء - (د ب أ):

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية اليوم الثلاثاء على مواقع جديدة شرق صنعاء، بعد معارك مع مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح.

وقال المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، نسخة منه اليوم ، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية أحكمت السيطرة على المواقع المطلة على قرية ضبوعة وقطعوا خطوط إمداد المليشيات عن التبة الحمراء في منطقة ميمنة في مديرية نهم (40 كم شرق صنعاء).

وأشار إلى السيطرة على سد بني بارق، وأجزاء من القرية في قلب جبهة نهم، والتباب المطلة على قرية بيت أبو حاتم وبيت أبو علهان.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية لـ (د ب أ) بأن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في منطقة الرماده بمديرية نهم، مؤكدة سقوط خسائر بشرية ومادية في صفوفهم.

ومنذ أكثر من عامين ونصف ، تحاول قوات الجيش الوطني بمساندة المقاومة وقوات التحالف العربي الدخول إلى العاصمة صنعاء عن طريق مديرية نهم، إلا أنها حتى اليوم لم تستطع السيطرة الكاملة على هذه المديرية ذات الطرق والجبال الوعرة.