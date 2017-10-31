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وكيل "أوقاف الإسكندرية" يتفقد اختبارات خطباء المكافأة الجدد (صور)

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مصراوي Masrawy

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يتفقد اختبارات خطباء المكافأة الجدد (صور)

02:20 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سير اختبارات خطباء المكافأة الجدد والمنعقدة بمقر المركز الثقافي الإسلامي بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

وشدد العجمي، على حرص وزارة الأوقاف في اختيار أفضل الأئمة من خلال تلك الاختبارات، قائلًا: "لن يعتلي المنبر إلا من هو مؤهل دعويًا ودينيًا وثقافيًا لنشر الفكر الوسطى المستنير".

وفي سياق آخر، أضاف وكيل وزارة الأوقاف، جاهزية أوقاف الإسكندرية لبدء الدورة التدربية للأئمة والدعاة، الخميس المقبل، في إطار تنفيذ استراتيجية تجديد الخطاب الديني.

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