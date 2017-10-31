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بالصور - أولياء أمور بالقليوبية يتهمون عاملا بالتحرش بأبنائهم في مدرسة ابتدائية

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مصراوي Masrawy

بالصور - أولياء أمور بالقليوبية يتهمون عاملا بالتحرش بأبنائهم في مدرسة ابتدائية

02:10 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

اتهم عدد من أولياء أمور تلاميذ مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية، التابعة لإدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، أحد العاملين في المدرسة ويدعى "ف. س"، بالتحرش بالطلاب، ومنعهم من دخول دورات مياه المدرسة إلا بمقابل مادي.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، بلاغًا من إدارة مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية بإدارة الخصوص التعليمية، بتجمهر عدد من الأهالي أمام المدرسة، واتهامهم أحد العاملين بالتحرش بالتلاميذ، ومنعهم من دخول دورات المياه إلا بمقابل مادي.

وألقت قوة أمنية القبض على المتهم، وجاري التحقيق معه لمعرفة مدى صحة الواقعة.

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