إغلاق مصنع لإنتاج وتعبئة المياه الغازية بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أغلق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، مصنعًا لإنتاج وتعبئة المياه الغازية "كاي كولا" بناحية بي العرب، بمركز الباجور وقطع المرافق "مياه – كهرباء" وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص واستخدامه علامة تجارية بدون الحصول على التصاريح اللازمة.

وقامت حملة تموينية من مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب عاطف الجمال مدير المديرية، وبرفقة مدير عام التجارة الداخلية، وعدد من مفتشي الرقابة التجارية لمتابعة الحالة التموينية ومكافحة الغش التجاري والتدليس ومراقبة الأسعار، وأثناء المرور بناحية بي العرب مركز الباجور، تبين وجود مصنع لإنتاج المياه الغازية يعمل دون ترخيص ويستخدم علامة تجارية مزورة .

تحرّر المحضر رقم 20907 لسنة 2017 جنح الباجور ضد المسئول عن المصنع والإنتاج، وتم التحفظ على معدات المصنع والمواد الخام والمنتج، كما تم التحفظ على 24 ألف زجاجة معبأة مياه غازية من إنتاج المصنع.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع نواحي المحافظة لضبط المخالفين والمتلاعبين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ​.