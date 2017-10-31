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الخارجية: نتفهم موقف ملك البحرين بعدم مشاركته في قمم خليجية تحضرها قطر

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مصراوي Masrawy

الخارجية: نتفهم موقف ملك البحرين بعدم مشاركته في قمم خليجية تحضرها قطر

01:58 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الخارجية: نتفهم موقف ملك البحرين بعدم مشاركته في قمم خليجية تحضرها قطر

المستشار أحمد أبو زيد

القاهرة – (مصراوي):

أعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تفهم الكامل لموقف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بعدم مشاركته في اجتماعات أو قمم خليجية يشارك فيها أمير قطر، باعتباره قراراً سيادياً لمواجهة الأضرار التي أصابت المملكة جراء السياسات القطرية السلبية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك رداً على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن موقف مصر تجاه قرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين .

وأكد المتحدث باسم الخارجية تضامن مصر مع مملكة البحرين في كافة القرارات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعب البحرين الشقيق ضد أي أضرار تصيبه.

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