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نائب رئيس الوزراء البلجيكي يوجه انتقادا مبطنا لبوجديمون

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مصراوي Masrawy

نائب رئيس الوزراء البلجيكي يوجه انتقادا مبطنا لبوجديمون

01:55 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

نائب رئيس الوزراء البلجيكي يوجه انتقادا مبطنا لبوجديمون

بروكسل - (د ب أ):

وجه نائب رئيس الوزراء البلجيكي كريس بيتيرس انتقادا مبطنا لرئيس حكومة كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون، المتواجد حاليا في بروكسل.

ونقلت في ار تي البلجيكية عن بيتيرس القول " عندما يدعو شخص للاستقلال، من الأفضل أن يبقي قريبا من شعبه".

ويشار إلى أن هناك تكهنات بأن بلجيكا قد تمنح اللجوء لبوجديمون، الذي يواجه عدة تهم في إسبانيا.

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