نائب رئيس الوزراء البلجيكي يوجه انتقادا مبطنا لبوجديمون
نائب رئيس الوزراء البلجيكي يوجه انتقادا مبطنا لبوجديمون
01:55 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
بروكسل - (د ب أ):
وجه نائب رئيس الوزراء البلجيكي كريس بيتيرس انتقادا مبطنا لرئيس حكومة كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون، المتواجد حاليا في بروكسل.
ونقلت شبكة في ار تي البلجيكية عن بيتيرس القول " عندما يدعو شخص للاستقلال، من الأفضل أن يبقي قريبا من شعبه".
ويشار إلى أن هناك تكهنات بأن بلجيكا قد تمنح اللجوء لبوجديمون، الذي يواجه عدة تهم في إسبانيا.
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