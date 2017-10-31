نائب رئيس الوزراء البلجيكي يوجه انتقادا مبطنا لبوجديمون

بروكسل - (د ب أ):

وجه نائب رئيس الوزراء البلجيكي كريس بيتيرس انتقادا مبطنا لرئيس حكومة كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون، المتواجد حاليا في بروكسل.

ونقلت شبكة في ار تي البلجيكية عن بيتيرس القول " عندما يدعو شخص للاستقلال، من الأفضل أن يبقي قريبا من شعبه".

ويشار إلى أن هناك تكهنات بأن بلجيكا قد تمنح اللجوء لبوجديمون، الذي يواجه عدة تهم في إسبانيا.