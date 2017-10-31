المحكمة العليا الإسبانية توجه تهم التمرد لقادة كتالونيا

مدريد- (أ ش أ):

بدأت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الثلاثاء، إجراءاتها لتوجيه تهم التمرد لعدد من قادة كتالونيا على خلفية إعلان الإقليم انفصاله عن إسبانيا.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية أن المحكمة وافقت على النظر في القضية التي يعد أبرز المتهمين فيها رئيس البرلمان الكتالوني.

يشار إلى أن إعلان انفصال كتالونيا لم يحظ بأي اعتراف على الصعيد الدولي، في حين تسعى حكومة إسبانيا إلى إنهاء الحكم الذاتي للإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، بعدما حصلت على موافقة مجلس الشيوخ لتفعيل المادة 155 من الدستور.