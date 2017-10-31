رئيس حكومة كتالونيا المعزول يوجه كلمة للصحفيين في بروكسل اليوم

بروكسل - (د ب أ):

أعلن ساسة في إقليم كتالونيا على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء أن رئيس حكومة كاتالونيا المعزول كارليس بوجديمون سوف يوجه كلمة للصحفيين الساعة الثانية عشر ونصف بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت جرينتش) في بروكسل، وسط تكهنات بأنه سوف يتقدم بطلب للجوء في بلجيكا.

وكان بوجديمون قد سافر إلى بلجيكا أمس الاثنين، عقب أن أعلن مكتب الادعاء الإسباني عن اتهامه بالتمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال.

وقد أثيرت تكهنات بشأن احتمالية تقدم بوجديمون بطلب للجوء في بلجيكا، عقب أن طرح وزير بلجيكي هذه الفكرة.

ولكن رئيس الوزراء سرعان ما نفى ذلك، وقال إن منح اللجوء لبوجديمون أمر غير مطروح حاليا على أجندة الحكومة.