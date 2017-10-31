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الأمن ينجح في كشف لغز سرقة مخزن حي عين شمس

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مصراوي Masrawy

الأمن ينجح في كشف لغز سرقة مخزن حي عين شمس

01:56 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الأمن ينجح في كشف لغز سرقة مخزن حي عين شمس

المتهين

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في كشف لغز سرقة بعض محتويات مخزن حي عين شمس، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين بأسلوب " كسر الباب".
تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من "البير ا" 54 سنة، رئيس حي عين شمس، باكتشافه كسر باب مخزن الحي عمله وسرقة "27 بطارية سيارة، و16 صنبور مياه، و15 شريط لاصق، و26 ترانس كهربائي" ولم يتهم أو يشتبه في أحد.
بإجراء التحريات بمكان الواقعة وجمع المعلومات وتجنيد المصادر السرية أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد ا" 31 سنة، عاطل، و " محمد ا" 27 سنة، عاطل، و "عادل س" 25 سنة، عاطل.
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم، بمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب "باستخدام أجنة حديدية ضبطت بحوزتهم.
تم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميليهما "عادل ع" 40 سنة، صاحب محل بطاريات سيارات، و "سامح س" 38 سنة، بائع.
باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من أخري.

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