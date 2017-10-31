في مكتبة الإسكندرية.. ورشة عن التقنيات العلمية الحديثة في التصوير الأثري

القاهرة- مصراوي:

ينظم مركز الدراسات القبطية بالتعاون مع مركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان التقنيات العلمية الحديثة في التصوير الأثري، وذلك في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر 2017، كل يوم من الساعة 12 ظهرًا وحتى 5 مساءً، وذلك بمقر مكتبة الإسكندرية.

يتضمن برنامج الورشة عدة موضوعات منها؛ التصوير ثلاثي الأبعاد الذي يقدم صورة شاملة للأثر، مما يساهم في التعرف على وجود أي تشوهات أو تلف ومعالجتها وترميمها، واستخدامات التصوير الفوتوغرافي لرقمنة الآثار وفحصها، التصوير والعلوم الافتراضية، استراتيجيات النشر الرقمي، استخدامات علم التصوير في العرض المتحفي، الطرق العلمية الحديثة لتسجيل وتوثيق الآثار من خلال تصويرها بأحدث الطرق.

كما يشمل برنامج الورشة تدريبًا عمليًا في مواقع أثرية داخل وخارج الإسكندرية.

يحاضر في الورشة نخبة من المتخصصين من وزارة الآثار ومركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري بمكتبة الإسكندرية، على رأسهم د. عزت حبيب صليب، مدير عام إدارة ترميم متاحف القاهرة الكبرى وقصور الرئاسة، والمهندس محمد اسماعيل إبراهيم، القائم بأعمال نائب مدير مركز التوثيق الطبيعي والحضاري بالقاهرة (Cult Nat).

تأتي الورشة في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية الذي يهدف إلى خدمة الباحثين والمتخصصين في مجال التصوير الأثري، لما له من أهمية كبيرة في مجال البحوث الأثرية المختلفة والمحافظة على الآثار المصرية، وما يتعلق بها من علوم أخرى.