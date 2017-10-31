عبارات يجب على الآباء قولها لأبناءهم باستمرار .. تزيد من ثقتهم بأنفسهم
عبارات يجب على الآباء قولها لأبناءهم باستمرار .. تزيد من ثقتهم بأنفسهم
01:50 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
عبارات يجب على الآباء قولها لأبناءهم باستمرار .. ت
كتبت- بسمة أبوطالب:
يُكون الطفل عالمه الخاص عن طريق الكلمات، فكل كلمة وكل تعبير وجه، بالنسبة للطفل رسالة تنقل له المعلومات، ذكر موقع " "donnaclick الإيطالي، المختص بالمرأة والتربية، مجموعة من العبارات التي يجب على الآباء قولها باستمرار، لزيادة ثقة الطفل بنفسه وتوازنه، بالإضافة إلى تقوية العلاقة بين الأبناء وآباءهم، وهي:
1-بالطبع تستطيع النجاح، لا يوجد شيء لا يمكنك فعله
يُنصح بتكرار العبارات التي توضح أن الآباء يثقون بالطفل ويؤمنون به وبقدراته، مثل: "نحن مؤمنون بك، نحن نثق بقدرات" هذه الجمل تزيد من ثقة الطفل بنفسه، وتبني علاقة إيجابية متينة وصحية بينه وبين والديه.
2-يمكنك دائمًا الاعتماد علينا
عبارات مثل: "نحن سندك" أو يمكنك الاعتماد علينا"، تساعد الطفل على التجربة بنفسه بعيدًا عن والديه، وتكرارها يساعده على تعزيز استقلاله بنفسه.
3-لا توجد مشكلة تستمر للأبد
تضخيم الأمور، من أسوء طرق التربية، فالأطفال يحتاجون دائمًا سماع عبارات مثل: "لا توجد مشكلة تستمر للأبد أو كل مشكلة ولها حل"، فالجمل الإيجابية مفيدة للغاية في تربية الطفل وتؤثر بشكل كبير على نفسيته.
4-نحن نحبك
عبارات الحب والمودة من الآباء للأبناءهم، تقوي العلاقة بينهم، فلها تأثير السحر على أطفالهم.
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