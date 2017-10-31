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عبارات يجب على الآباء قولها لأبناءهم باستمرار .. تزيد من ثقتهم بأنفسهم

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مصراوي Masrawy

عبارات يجب على الآباء قولها لأبناءهم باستمرار .. تزيد من ثقتهم بأنفسهم

01:50 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

عبارات يجب على الآباء قولها لأبناءهم باستمرار .. تزيد من ثقتهم بأنفسهم

عبارات يجب على الآباء قولها لأبناءهم باستمرار .. ت

كتبت- بسمة أبوطالب:

يُكون الطفل عالمه الخاص عن طريق الكلمات، فكل كلمة وكل تعبير وجه، بالنسبة للطفل رسالة تنقل له المعلومات، ذكر موقع " "donnaclick الإيطالي، المختص بالمرأة والتربية، مجموعة من العبارات التي يجب على الآباء قولها باستمرار، لزيادة ثقة الطفل بنفسه وتوازنه، بالإضافة إلى تقوية العلاقة بين الأبناء وآباءهم، وهي:

 

1-بالطبع تستطيع النجاح، لا يوجد شيء لا يمكنك فعله

يُنصح بتكرار العبارات التي توضح أن الآباء يثقون بالطفل ويؤمنون به وبقدراته، مثل: "نحن مؤمنون بك، نحن نثق بقدرات" هذه الجمل تزيد من ثقة الطفل بنفسه، وتبني علاقة إيجابية متينة وصحية بينه وبين والديه.

2-يمكنك دائمًا الاعتماد علينا

عبارات مثل: "نحن سندك" أو يمكنك الاعتماد علينا"، تساعد الطفل على التجربة بنفسه بعيدًا عن والديه، وتكرارها يساعده على تعزيز استقلاله بنفسه.

3-لا توجد مشكلة تستمر للأبد

تضخيم الأمور، من أسوء طرق التربية، فالأطفال يحتاجون دائمًا سماع عبارات مثل: "لا توجد مشكلة تستمر للأبد أو كل مشكلة ولها حل"، فالجمل الإيجابية مفيدة للغاية في تربية الطفل وتؤثر بشكل كبير على نفسيته.

4-نحن نحبك

عبارات الحب والمودة من الآباء للأبناءهم، تقوي العلاقة بينهم، فلها تأثير السحر على أطفالهم.

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مصراوي Masrawy

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