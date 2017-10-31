أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور - إحباط تهريب 570 ألف قطعة مستحضرات تجميل ببورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - إحباط تهريب 570 ألف قطعة مستحضرات تجميل ببورسعيد

01:54 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    d858b3eb56.jpg

  • عرض 4 صورة

    ddd8a833c2.jpg

  • عرض 4 صورة

    005794ba2b.jpg

  • عرض 4 صورة

    b44a0bc6d5.jpg

إعادة الألبوم

براعة المصري القديم..

الألبوم التالى

براعة المصري القديم.. "منْ" مركب تحمل 17 طنا وتسير في البر والبحر

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بقيادة اللواء سيد عزب مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط حاوية بميناء بورسعيد بها 570 ألف قطعة تجميل مهربة مختلفة الأنواع والأشكال.

ووردت معلومات أكدتها التحريات برئاسة اللواء عبدالعزيز كمال، مدير مباحث الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس مفادها قيام شركة باستيراد رسالة سيلكون من ميناء جبل علي بالإمارات، إلى ميناء العين السخنة.

وأكدت التحريات أن الرسالة بها أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة السابقة.

وبتقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة وتقديم إخبارية لجمارك بورسعيد وتشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص محتويات الحاوية، أسفرت عن ضبط مستحضرات تجميل 570 ألف قطعة تجميل مهربة محظور استيرادها طبقًا لقرار وزير الصحة رقم 174 لسنة 1999، وبالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن استيراد المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمادة 185 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66.

وحُرر محضر بالواقعة برقم 2879 لسنة 2017 للعرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شاب صعقا بالكهرباء أمام مدرسة في بورسعيد

    أخبار

  • اتهمتها بطعنها في شرفها.. قاتلة حماتها بالبحيرة تمثل جريمتها أمام

    أخبار

  • موانئ بورسعيد تستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع

    أخبار

  • بالصور- إحباط تهريب مليون و200 ألف "كتر" داخل 3 حاويات ببورسعيد

    أخبار

إعلان

9f832d0620.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كتلة المستقبل اللبنانية: تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة ضرورية

كتلة المستقبل اللبنانية: تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة ضرورية

نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب