بالصور - إحباط تهريب 570 ألف قطعة مستحضرات تجميل ببورسعيد

براعة المصري القديم.. "منْ" مركب تحمل 17 طنا وتسير في البر والبحر

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بقيادة اللواء سيد عزب مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط حاوية بميناء بورسعيد بها 570 ألف قطعة تجميل مهربة مختلفة الأنواع والأشكال.

ووردت معلومات أكدتها التحريات برئاسة اللواء عبدالعزيز كمال، مدير مباحث الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس مفادها قيام شركة باستيراد رسالة سيلكون من ميناء جبل علي بالإمارات، إلى ميناء العين السخنة.

وأكدت التحريات أن الرسالة بها أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة السابقة.

وبتقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة وتقديم إخبارية لجمارك بورسعيد وتشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص محتويات الحاوية، أسفرت عن ضبط مستحضرات تجميل 570 ألف قطعة تجميل مهربة محظور استيرادها طبقًا لقرار وزير الصحة رقم 174 لسنة 1999، وبالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن استيراد المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمادة 185 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66.

وحُرر محضر بالواقعة برقم 2879 لسنة 2017 للعرض على النيابة العامة.