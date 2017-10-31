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حقيقة شراء «ساويرس» لنادي برشلونة (صور)

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حقيقة شراء «ساويرس» لنادي برشلونة (صور) حقيقة شراء «ساويرس» لنادي برشلونة (صور)

التحرير

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علق نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على الأنباء التي ترددت بشأن شرائه نادي برشلونة، وذلك عقب إعلان برلمان إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا.

وغرد ساويرس، أمس الإثنين، ردًا علي تغريدة تشير إلى شراءه نادي الصيد: (حضرتك تابعت رد الفعل على زيارتك لنادي الصيد ؟!)، قائلًا: «لا بس سمعت إني ناوي اشتري النادي.. نادي محترم وناسه كويسين.. بس أنا عيني على برشلونة بعد الانفصال.. هيرخص ثمنهم».

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ورد ساويرس، اليوم الثلاثاء، على سؤال أحد متابعيه بـ«تويتر»: (أنباء عن تخطيط نجيب ساويرس لشراء نادي برشلونة مع اتجاه إقليم كتالونيا للانفصال عن إسبانيا.. ده بجد؟).

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وأكد رجل الأعمال: «لا مش بجد ده كان هزار رد على اني روحت نادي الصيد مش علشان أشجع محسن طنطاوي ولكن علشان اشترى نادي الصيد»، وذلك بعد انتشار خبر عزمه على شراء برشلونة.

وكان ساويرس، حضر لقاء محسن طنطاوي المرشح لرئاسة نادي الصيد، بأعضاء النادي، الذي أقيم الأحد الماضي، بمقر النادي في الدقي.

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التحرير

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