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بالصور - لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة بديع و 738 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 7 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

بالصور - لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة بديع و 738 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 7 نوفمبر

12:14 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. تفحم كافيه بميدان الساعة في الطالبية

الألبوم التالى

بالصور.. تفحم كافيه بميدان الساعة في الطالبية

كتب- عمرو علي:

تصوير علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة بديع و 738 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 7 نوفمبر .

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحي الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، وأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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مصراوي Masrawy

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