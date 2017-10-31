الـ "vest" الكات هو الأنسب للخريف

كتبت- هاجر حاتم:

الـ "vest" الكات هو الأنسب لهذه الأيام، حيث تكون حرارة الجو متوسطة البرودة، فلا تحتاجين للجاكيت الثقيل ذو الأكمام الطويلة، يمكنك تنسيقه مع البلوزة القطنية، أو القميص الكلاسيكي.

ييليق مع الـ "vest" الجينز الفاتح، أو البناطيل القماشية ذات الألوان الزيتية والترابية، مثل الجملي، والأخضر.

تزيني بالاكسسورات مثل العقد، والحلق الكبير، الذي يتمشاى مع تصميم الـ "vest" الكات.

وفي هذا الألبوم نستعرض لك طريقة تنسيق الـ "vest" الكات مع باقي ملابسك.