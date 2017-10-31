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الـ "vest" الكات هو الأنسب للخريف

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مصراوي Masrawy

الـ "vest" الكات هو الأنسب للخريف

01:43 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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للمحجبات.. كيف تنسقين

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للمحجبات.. كيف تنسقين "السكارف الصوف" مع ملابسك

كتبت- هاجر حاتم:

الـ "vest" الكات هو الأنسب لهذه الأيام، حيث تكون حرارة الجو متوسطة البرودة، فلا تحتاجين للجاكيت الثقيل ذو الأكمام الطويلة، يمكنك تنسيقه مع البلوزة القطنية، أو القميص الكلاسيكي.

ييليق مع الـ "vest" الجينز الفاتح، أو البناطيل القماشية ذات الألوان الزيتية والترابية، مثل الجملي، والأخضر.

تزيني بالاكسسورات مثل العقد، والحلق الكبير، الذي يتمشاى مع تصميم الـ "vest" الكات.

وفي هذا الألبوم نستعرض لك طريقة تنسيق الـ "vest" الكات مع باقي ملابسك.

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مصراوي Masrawy

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